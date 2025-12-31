صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سماج دشمن عناصر کیخلاف کارروائیاں، 13 ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
سماج دشمن عناصر کیخلاف کارروائیاں، 13 ملزم گرفتار

مسروقہ موٹر سائیکلز، موبائل فونز،شراب اور اسلحہ برآمد ،مقدمات درج

راولپنڈی (اے پی پی) پولیس نے ضلع بھر میں سماج دشمن عناصر کیخلاف کاروائیاں کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث 13ملزمان کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکلز، موبائل فونز، شراب اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ نیوٹان پولیس نے سٹریٹ کرائم و موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ سے چھینے گئے 2موبائل فون، موبائل فونز و مسروقہ موٹرسائیکلوں کی فروخت سے حاصل ہونیوالی رقم 42ہزار روپے برآمد ہوئی۔ صادق آباد پولیس نے چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہار ی کو گرفتار کر لیا، پولیس رتہ امرال پولیس نے ذاتی رنجش پر چھری اور ڈنڈوں کے وار سے شہری کو زخمی کرنیوالے 3افرادکو گرفتار کر لیا، گنجمنڈی پولیس نے دو افراد کوحراست میں لے کر 20لیٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن، کینٹ پولیس نے دو افراد کوحراست میں لے کر 10لیٹر شراب برآمدکی۔روات پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کراسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی سکیم :زمین دینے کیلئے قوانین تبدیل

2025بھی تعلیم کی بہتری کیلئے اقدامات کا سال :راناسکندر

پی ایچ اے یونین کے نو منتخب عہدیداروں کی وزیر ہاؤسنگ سے ملاقات

ایمانداری پر کانسٹیبل کیلئے وزیر ریلوے کاایک لاکھ انعام کااعلان

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج

ایف آئی اے :سال بھر 50لاکھ مسافروں کی امیگریشن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر