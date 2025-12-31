صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025:کمپٹیشن کمیشن کی گمراہ کن تشہیر کیخلاف مؤثر کارروائیاں

  • اسلام آباد
2025:کمپٹیشن کمیشن کی گمراہ کن تشہیر کیخلاف مؤثر کارروائیاں

نجی ہائوسنگ سوسائٹی کو 15کروڑ، گمراہ کن تشہیر پر آٹو کمپنی کو ڈھائی کروڑ جرمانہٹریکٹر کمپنی کو 30فیصد تک اضافی ڈیزل بچت کے غیر مصدقہ دعوے پر 4کروڑ جرمانہ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سال 2025کے دوران کمپٹیشن کمیشن صارفین کو گمراہ کرنے والی اور دھوکہ دہی پر مبنی تشہیری سرگرمیوں کے خلاف رئیل سٹیٹ، گھریلو کچن کی اشیاء، آٹو موبائل، تعلیم، کاسمیٹکس اور زرعی مشینری کے شعبوں میں مؤثر کارروائیاں انجام دیں اور صارفین کے تحفظ اور مارکیٹ میں منصفانہ مقابلہ کو یقینی بنایا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ڈیولپرز کی جانب سے گمراہ کن اشتہارات کے خلاف ایک بڑی انکوائری شروع کی گئی، میسرز کنگڈم ویلی پر غلط بیانی پر پندرہ کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ گمراہ کن تشہیر پر نشاط ہنڈائی موٹرز پر ڈھائی کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا۔ تعلیم کے شعبے میں برٹش لیسیئم (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر ٹیچرز کی ہائرنگ کے متعلق گمراہ کن اخباری اشتہار شائع کرنے پرپچاس لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ پر 30فیصد تک اضافی ڈیزل بچت کے غیر مصدقہ دعوے پر چار کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر