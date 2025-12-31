صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبی لنک بینک کا لڑکیوں کو ڈیجیٹل تعلیم کی فراہمی کیلئے زندگی ٹرسٹ سے اشتراک

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) موبی لنک بینک کا لڑکیوں کو ڈیجیٹل تعلیم کی فراہمی کیلئے زندگی ٹرسٹ سے اشتراک، بینک نے کاروباری سماجی ذمہ داری پروگرام کے تحت کراچی کے خاتون پاکستان گورنمنٹ گرلز سیکنڈری سکول میں قائم زندگی ٹرسٹ کی ڈیجیٹل آرٹس لیب کو شمسی توانائی پر منتقل کیا ہے۔

اس اقدام کا مقصد لڑکیوں کو کسی تعطل کے بغیر ڈیجیٹل اور تخلیقی تعلیم کی سہولت فراہم کرنا ہے ۔ یہ پراجیکٹ چھٹی جماعت سے آٹھویں جماعت تک کی تقریباً 320طالبات کو ڈیجیٹل اور تخلیقی تعلیم تک قابلِ اعتماد رسائی فراہم کرے گا ، بینک کے صدر اور سی ای او حارث محمود چوہدری نے کہا بامقصد ڈیجیٹل تعلیم کیلئے مسلسل اور پائیدار توانائی تک رسائی نہایت ضروری ہے۔ 

