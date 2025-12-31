صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، 10لاکھ مسافروں کا سفر، 3000فلائٹ آپریشن

  • اسلام آباد
سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، 10لاکھ مسافروں کا سفر، 3000فلائٹ آپریشن

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سیالکوٹ میں 2007سے فعال پاکستان کا پہلا نجی بین الاقوامی ائیر پورٹ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سالانہ لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

سال 2025میں 10لاکھ کے قریب لوگوں نے ایئرپورٹ سے سفر کیا۔ تقریباََ 3000پروازیں آپریٹ ہوئیں، جن میں بین الاقوامی اور اندرون ملک پروازیں شامل ہیں۔ 11 ائرلائنز اپنا فضائی آپریشن جاری رکھے ہوئے وہیں اس سال سب سے زیادہ فلائٹ آپریشن کرنے والی ائرلائن پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئی اے تھی جس نے روں سال 2025میں 700سے زائد فلائٹ آپریشن کیا۔ چیئرمین سیال حسن کا کہنا تھا کہ ایئر پورٹ کارکردگی اور سہولیات میں اپنی مثال آپ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر