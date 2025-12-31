صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ زون اور ڈپلومیٹک ایریا کی سکیورٹی مزید سخت کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نگرانی کے نظام کو بہتر بنایا جائے،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا، اے آئی جی سپیشل برانچ، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی آپریشنز اور ڈائریکٹر آئی ٹی نے شرکت کی۔ آئی جی نے افسران سے شہریوں کی سہولت اور حفاظت کے نئے انیشییٹوز کے حوالے سے مشاورت کی، دئیے گئے ٹاسکس پر عملدرآمد رپورٹ کا جائزہ لیا اور شہریوں کی آسانی کیلئے عملی اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے وفاقی دارالحکومت کی سکیورٹی صورتحال، پولیس فورس کے انتظامی امور اور حساس تنصیبات و اہم مقامات کی حفاظت کیلئے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا، ریڈ زون اور ڈپلومیٹک ایریا کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے، وی آئی پی سکیورٹی پروٹوکولز کی ازسرِ نو ترتیب دینے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے احکامات جاری کئے۔

