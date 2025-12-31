صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

  • اسلام آباد
بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

ملکی ترقی کیلئے سب نے مل کر کام کرنا ہو گا،قبائلی عمائدین اور دیگر سے گفتگو

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سینیٹر سیدال خان سے ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلی عمائدین، قبائلی سرداروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں، وکلا، طلبہ اور مشاہیرین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفود نے ملک کے پسماندہ علاقوں بالخصوص صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے دیہی علاقوں اور جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں عوام کو درپیش سنگین مسائل سے آگاہ کیا۔

ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ ہم سب مل کر ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ حکومت اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک بھر کی ترقی کیلئے سنجیدہ اور عملی اقدامات کر رہی ہے اور صوبہ بلوچستان کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔ بلوچستان اور دیگر پسماندہ علاقوں کے دیرینہ مسائل کے حل کیلئے مؤثر حکمتِ عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے قبائلی عمائدین، نوجوانوں اور عوام پر زور دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی صلاحیتوں کو ملکی مفاد میں بروئے کار لائیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی سکیم :زمین دینے کیلئے قوانین تبدیل

2025بھی تعلیم کی بہتری کیلئے اقدامات کا سال :راناسکندر

پی ایچ اے یونین کے نو منتخب عہدیداروں کی وزیر ہاؤسنگ سے ملاقات

ایمانداری پر کانسٹیبل کیلئے وزیر ریلوے کاایک لاکھ انعام کااعلان

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج

ایف آئی اے :سال بھر 50لاکھ مسافروں کی امیگریشن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر