صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد : جابہ، پنڈوریاں میں ماڈل قبرستان، ڈمپنگ سائٹ کی منتقلی کی منظوری

  • اسلام آباد
اسلام آباد : جابہ، پنڈوریاں میں ماڈل قبرستان، ڈمپنگ سائٹ کی منتقلی کی منظوری

ایل پی جی سٹوریج ، فلنگ پلانٹس بارے اوگرا اور حکومتی پالیسی میں وقتاً فوقتاً ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کا فیصلہ سی ڈی اے بورڈ اجلاس ،ریوائزڈ اکاموڈیشن پالیسی ،میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے عہدے کو اپ گریڈکرنیکی منظوری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ہوا ۔اجلاس میں اسلام آباد میں جابہ اور پنڈوریاں کے مقام پر ماڈل قبرستانوں کی تعمیر کیلئے مقامات مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ ایل پی جی سٹوریج اور فلنگ پلانٹس کے حوالے سے اوگرا اور حکومتی پالیسی اور ان میں وقتاً فوقتاً ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے ،آئی سی ٹی بلڈنگ کنٹرول ریگولیشنز 2023میں ترامیم کا تفصیلی جائزہ لینے کیلئے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔

بلڈنگ ریگولیشنز 2023میں گرین انفراسٹرکچر کے فروغ، روف ٹاپ /ورٹیکل گارڈننگ اور لینڈ سکیپنگ کے فروغ سے متعلق ترامیم ،پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا مشترکہ منصوبے کے ذریعے سی ڈی اے کی اپنی فیول فلنگ سٹیشنز قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسلام آباد ہائیکورٹ تعمیر منصوبے کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کیلئے کنسلٹنٹ کی خدمات پیپرا 42Fکے تحت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈمپنگ سائٹ کے قیام کیلئے سیکٹر I-11، I-9یا کسی دوسرے مقام سے کوڑا/کچرا تلف کرنے کیلئے اسے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (آر ڈبلیو ایم سی) کے لوسر، چک بلی خان روڈ راولپنڈی میں واقع ڈمپنگ سائٹ تک منتقل کرنے ،ریوائزڈ اکاموڈیشن پالیسی ،میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے عہدے کو اپ گریڈ کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز منظور

ڈپٹی کمشنر کا اے سی کیساتھ تحصیل ہسپتال وزیر آ باد کا دورہ

پی ایم اے گوجرانوالہ کی نئی رجیم نے حلف اٹھا لیا

یورپ میں گجرات کی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتا ہوں :محمد ناصر

راہوالی:وارڈ4 میں نالیاں بند ، پا نی جمع ، شہریوں کو مشکلات

حافظ آباد:بائی پا س ریلوے لائن فلائی اوور ٹریفک کیلئے اوپن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر