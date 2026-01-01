صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

53 ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے پروبیشنری افسران کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ

  • اسلام آباد
53 ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے پروبیشنری افسران کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) 53 ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے پروبیشنری افسران کے136 رکنی وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا مطالعاتی دورہ کیا۔۔۔

 ایوان بالا کے حکام نے وفد کو پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہا۔وفد کو سینیٹ میوزیم کے دورے کے دوران پاکستان کی پارلیمانی تاریخ، قانون سازی کے عمل اور ایوانِ بالا کے قومی اُمور میں کردار سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ سینیٹ کی تاریخ اور اہم پارلیمانی مراحل پر مبنی خصوصی ڈاکومنٹری بھی ملاحظہ کی دورے کے دوران وفد کو سینیٹ ہال میں اجلاس کی کارروائی کے طریقہ کار، قانون سازی کے مراحل اور پارلیمانی کمیٹیوں کے نظام سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ 

 

