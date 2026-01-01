صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت نے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کیلئے اہم اقدامات کئے ،ترجمان

  • اسلام آباد
وزارت نے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کیلئے اہم اقدامات کئے ،ترجمان

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر) سیلابی صورتحال، طویل ہیٹ ویوز اور بڑھتے ہوئے آبی دباؤ کے تناظر میں وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے سال 2025کے دوران اہم پالیسی اقدامات، عملی ردِعمل اور ۔۔

بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی سرگرمیوں کی رپورٹ جاری کر دی ۔ وزارت کے میڈیا ترجمان سلیم شیخ نے بتایا کہ موسمیاتی استحکام اور آفات سے نمٹنے کی تیاری پالیسی مباحث اور عملی اقدامات کا مرکز بنی رہی، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید اور طویل ہیٹ ویوز دیکھنے میں آئیں، جس پر وزارت نے مربوط ہیٹ ایڈاپٹیشن اقدامات کی سفارش کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکس نادہندگان کو 15ارب کے نوٹسز

نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ

خانیوال میں سوشیو اکنامک منصوبے کے تحت سروے مکمل

ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کی سربراہی یونین عہدیداروں کاا جلاس

ان پڑھ بچوں کا ایگزٹ ڈیٹا نہ ہونا ایک بڑا المیہ، محمد اشرف

وہاڑی ، چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن