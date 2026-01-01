صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:ہولی فیملی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا

  • اسلام آباد
راولپنڈی:ہولی فیملی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا

راولپنڈی (مانیٹرنگ ڈیسک) ہولی فیملی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے دو دن کے زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا، لواحقین نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد بچہ زندہ ہونے کی تصدیق کر دی۔۔۔

 خاتون روبینہ کے ہاں گزشتہ روز ہولی فیملی ہسپتال میں بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کی حالت خراب تھی، ڈاکٹر وں نے عجلت میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر ڈاکٹر طیبہ صدف کی مہر اور دستخط موجود ہیں، ایم ایس نے پیڈز ڈیپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر حنا کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ایم ایس ہولی فیملی ڈاکٹر اختر محمود ملک کا کہنا ہے کہ انکوائری میں جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کا کہنا تھا یہ بچہ Lazarus syndrome کا شکار تھا جس میں سانس مدہم ہو جاتی ہے ، تاہم بچہ زندہ ہے اسے وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکس نادہندگان کو 15ارب کے نوٹسز

نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ

خانیوال میں سوشیو اکنامک منصوبے کے تحت سروے مکمل

ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کی سربراہی یونین عہدیداروں کاا جلاس

ان پڑھ بچوں کا ایگزٹ ڈیٹا نہ ہونا ایک بڑا المیہ، محمد اشرف

وہاڑی ، چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن