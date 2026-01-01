صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتقال پرملال

  • اسلام آباد
انتقال پرملال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کے سب انسپکٹر ذاکر حسین اور کانسٹیبل محمد آصف گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔۔

 ، نماز جنازہ پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں ادا کر دی گئی،نمازجنازہ میں انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی ،ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر ز ملک جمیل ظفر ،دیگر سینئر پولیس افسران اور بڑی تعداد میں پولیس افسران و ملازمان نے شرکت کی،آئی جی نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی ۔بھارہ کہو (نمائندہ دنیا)ممتاز عالم دین، ادارہ اشاعت اسلام مری و شاہ پور کے سربراہ، اور مفتی انعام الحق عباسی،اکرام الحق عباسی کے والد ، مولانا سفارش عباسی، دارِ فانی سے کوچ کر گئے ۔ نماز جنازہ بمقام جیلانی کرکٹ گراؤنڈ نزد میٹرو بس سٹیشن بہارہ کہو میں ادا کی گئی ، مری،راولپنڈی،اسلام آباد اور بھارہ کہو ،عزیزاقارب سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر

وزیر ہاؤسنگ کا ٹیکسالی روڈ پلازے کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ

غیر ترقیاتی بجٹ کا 24 فیصد حصہ تعلیم کیلئے مختص : وزیر تعلیم

ڈپٹی کمشنر قصور کا گرین بیلٹس ، سڑک کنارے نالوں کا معائنہ

فیکٹریوں میں ورکرز کو فائر فائٹنگ کی تربیت دی گئی

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کی تمام پائلیں مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن