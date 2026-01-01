صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں بہتر طرز حکمرانی،نوجوان طبقے کی شمولیت کے موضوع پر مکالمہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اکاؤنٹیبلٹی لیب پاکستان کے زیرِ اہتمام راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں بہتر طرز حکمرانی اور ۔۔

اس میں نوجوان طبقے کی شمولیت کے موضوع پر مکالمہ منعقد ہوا۔ مکالمے کا انعقاد انٹیگریٹی انوویشن لیب کے تحت ہوا، جسے نیشنل اینڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی کی مالی معاونت حاصل تھی۔ مکالمے میں یونیورسٹی کی طالبات اور سرکاری اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔مکالمے کا مقصد نوجوانوں کو حکمرانی کے عمل میں شامل کرنا اور ان کی آواز کو پالیسی سازوں تک پہنچانا تھا۔ 

 

