ایکسائز دفتر اسلام آباد ،ٹوکن ٹیکس کی مد میں 22ارب کی ریکارڈ وصولی
سال 2025کے دوران 1لاکھ 37ہزار 259نئی گاڑیاں رجسٹرڈ،لاکھوں کے جرمانے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ ایکسائز و ٹیکسیشن اسلام آباد نے سال 2025 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی، سال 2025 کے دوران 1 لاکھ 37 ہزار 259 نئی گاڑیاں رجسٹرڈ کی گئیں۔ ٹوکن ٹیکس کی مد میں 22 ارب 10 کروڑ 4 لاکھ 17 ہزار 895روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے ، جو ایک ریکارڈ وصولی ہے ۔ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ کالے شیشے لگانے پر 4,648 گاڑی مالکان پر 5کروڑ 34لاکھ 55 ہزار 500 روپے ، غیر نمونہ نمبر پلیٹس استعمال کرنے پر 2,063 گاڑیوں پر2کروڑ 44لاکھ 4ہزار 100 روپے ، اور غیر قانونی لائٹس لگانے پر 53 گاڑیوں پر 83 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ۔