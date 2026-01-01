صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھویں پر قابو پانے کیلئے 30,241گاڑیوں کو ایمیشن سٹیکرز جاری

  • اسلام آباد
دھویں پر قابو پانے کیلئے 30,241گاڑیوں کو ایمیشن سٹیکرز جاری

روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی پر 144گاڑیوں کو جرمانے ، دھواں چھوڑنے والی 185ضبط

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سال 2025 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی جس میں شہر میں نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے اور آلودگی کم کرنے کے اقدامات کا احاطہ کیا گیا ہے ۔ اتھارٹی نے موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھویں پر قابو پانے کے لیے 30,241 گاڑیوں کو ایمیشن سٹیکرز جاری کیے ۔ مختلف قواعد کی خلاف ورزی پر 2,376 گاڑیوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی۔پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو منظم کرنے کے لیے 72 روٹ پرمٹ جاری کیے گئے ، جبکہ روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والی 144 گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ حفاظتی معیارات پورے نہ کرنے (ان فٹ) پر 108 گاڑیاں ضبط کر کے متعلقہ تھانوں کو منتقل کی گئیں۔فضائی آلودگی میں کمی لانے کے ویژن کے تحت، اتھارٹی نے دھواں چھوڑنے والی 185 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکس نادہندگان کو 15ارب کے نوٹسز

نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ

خانیوال میں سوشیو اکنامک منصوبے کے تحت سروے مکمل

ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کی سربراہی یونین عہدیداروں کاا جلاس

ان پڑھ بچوں کا ایگزٹ ڈیٹا نہ ہونا ایک بڑا المیہ، محمد اشرف

وہاڑی ، چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن