صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گروہ بندی نہیں ،قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے ،ساجد نقوی

  • اسلام آباد
گروہ بندی نہیں ،قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے ،ساجد نقوی

عدل و انصاف کے قیام،عوامی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد اولین ترجیح ،وفد سے گفتگو

اسلام آباد ( اپنے رپورٹر سے ) قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی سے شیعہ علماء کونسل پ سندھ کے نمائندہ وفد نے صوبائی صدر ڈاکٹر اسد اقبال کی سربراہی میں اسلام آباد میں ملاقات کی، علامہ ڈاکٹر اسد نے قائد ملت جعفریہ کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا ،ساجد علی نقوی نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ میں تنظیم کی مضبوط خطوط پر استواری، منظم فعالیت اور کامیاب عوامی اجتماعات کے انعقاد پر صوبائی قیادت کو مبارکباد پیش کی،انہوں نے واضح کیا کہ شیعہ علماء کونسل پاکستان معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام اور عوامی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کرنے والی جماعت ہے جس نے ہمیشہ اتحاد، وحدت، بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہوئے عوامی حقوق کی مؤثر ترجمانی کی ہے ، انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ جماعت اور معاشرے میں گروہ بندی سے اجتناب کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کے انخلا کے نام پر کرپشن مقدمات کا اعلان

ایف ڈی اے ڈیجیٹائزیشن، 31کروڑ ریکور، 36سکیمیں مکمل

آبادی میں اضافے کے مضر اثرات پر قابو پانا ناگزیر ، ڈاکٹر شہباز

مین ہولز اورسلیبزکی مرمت و بحالی مکمل کرنے کا حکم

اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

گاڑی کی ٹکر سے 3سالہ بچی کے جاں بحق ہو نے کا مقدمہ د رج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن