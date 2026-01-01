صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چولستان یونیورسٹی کے طلبہ کا معلوماتی دورہ، عسکری سازوسامان کا مشاہدہ

  • اسلام آباد
فوج کی اعلیٰ تربیت، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف ،معرکہ حق فتح پر خراجِ تحسین پاک فوج کیساتھ یکجہتی کا اظہار ،قومی ترقی و دفاع کیلئے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم

 اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کے طلبہ و طالبات نے پاک فوج کے زیر اہتمام معلوماتی دورہ کیا،جس کا مقصد نوجوانوں کو ملکی دفاع، عسکری تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آگاہ کرنا تھا ،اس موقع پر طلبہ نے خیرپور ٹامیوالی فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔طلبہ کو ٹینک فائر، جدید ہتھیاروں کے عملی مظاہرے اورعسکری سازوسامان کا براہِ راست مشاہدہ کروایا گیا۔یونیورسٹی طلبہ کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جدید دفاعی صلاحیتوں اور جنگی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی آگاہی دی ،طلبہ نے پاک فوج کی اعلیٰ تربیت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اس تجربہ کو نہایت متاثر کن قرار دیا ،اس موقع پرطلبہ نے معرکہ حق کی تاریخی فتح پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج کیساتھ یکجہتی کا اظہار قومی ترقی و دفاع کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 

معلوماتی دورہ

 

مزید پڑہیئے

