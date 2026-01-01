صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعلیٰ تعلیمی شعبہ میں ورچوئل یونیورسٹی کا کردار قابل ستائش ،سیکرٹری تعلیم

  • اسلام آباد
اعلیٰ تعلیمی شعبہ میں ورچوئل یونیورسٹی کا کردار قابل ستائش ،سیکرٹری تعلیم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ورچوئل یونیورسٹی میں چیئرمین ہائیر ایجوکیشن کمیشن و سیکر ٹری تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ندیم محبوب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ۔۔۔

جس میں رجسٹرار، ڈین، ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ، ڈائریکٹر اورک، ڈائریکٹر کیمپسز اور مختلف شعبہ جات کے سربراہان نے شرکت کی، اجلاس کے دوران رجسٹرار ورچوئل یونیورسٹی نے چیئرمین ایچ ای سی کو یونیورسٹی کے تعلیمی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی ،چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ورچوئل یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیمی شعبے میں خدمات کو سراہا اور ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیمی نظام کے ذریعے معیاری تعلیم تک رسائی کو وسعت دینے میں اس کے کردار کی تعریف کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فیکٹری مالکان کو کینو کے کاشتکاروں کیساتھ تعاون کرنے کی ہدایت جاری

اسد عباس مگسی کا ہسپتالوں کا دورہ، شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ

اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سمیت 3 افراد ریٹائرڈ،اعزاز میں تقریب

واسا خوشاب باقاعدہ فعال ،یاد داشتوں اور ورکنگ پیپر پر دستخط

تاریخی مسجد بلاک 1 کی بحالی پر کمشنر کے اعزاز میں تقریب

ریونیوو دیگر کیسز کے حوالے سے سماعت ، سائلین پیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن