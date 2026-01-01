صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی سی ایل نے ٹیلی نار پاکستان کا انتظام سنبھال لیا

  • اسلام آباد
پی ٹی سی ایل نے ٹیلی نار پاکستان کا انتظام سنبھال لیا

ضروری ریگولیٹری منظور ی کے بعد پی ٹی ایم ایل، ٹیلی نار کو ضم کیا جا ئیگا

 اسلام آباد (دنیا رپور ٹ )پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی نے ٹیلی نار پاکستان اور اورین ٹاورز کے جاری شدہ سو فیصد حصص کی خریداری کا عمل مکمل کرکے باضابطہ طور پر ٹیلی نار پاکستان کا انتظام سنبھال لیا ،آج سے ٹیلی نار پاکستان اور اورین ٹاورز، پی ٹی سی ایل کی سو فیصد ملکیتی ذیلی کمپنیوں کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گی۔ یہ کمپنیاں پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ (یوفون 4G)اور یو مائیکروفنانس بینک کے شانہ بشانہ پی ٹی سی ایل کا حصہ ہونگی ۔ ٹیلی نار پاکستان عبوری مدت کے دوران ایک علیحدہ قانونی ادارے کے طور پر کام جاری رکھے گا، ضروری ریگولیٹری منظور ی کے بعد پی ٹی ایم ایل اور ٹیلی نار پاکستان کو ضم کر دیا جائے گا جس سے نئی کمپنی نیٹ ورک صلاحیتوں میں توسیع، سپیکٹرم وسائل کی بہتر ترتیب اور صارفین کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق محفوظ، مربوط اور ڈیجیٹل طور پر فعال خدمات فراہم کر یگی ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فیکٹری مالکان کو کینو کے کاشتکاروں کیساتھ تعاون کرنے کی ہدایت جاری

اسد عباس مگسی کا ہسپتالوں کا دورہ، شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ

اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سمیت 3 افراد ریٹائرڈ،اعزاز میں تقریب

واسا خوشاب باقاعدہ فعال ،یاد داشتوں اور ورکنگ پیپر پر دستخط

تاریخی مسجد بلاک 1 کی بحالی پر کمشنر کے اعزاز میں تقریب

ریونیوو دیگر کیسز کے حوالے سے سماعت ، سائلین پیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن