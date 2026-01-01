صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ،آئی جی

  • اسلام آباد
شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ،آئی جی

جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف قانونی کارروائیاں مؤثر و نتیجہ خیز بنائی جائیں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی سکیورٹی /ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ کی، آئی جی نے وفاقی دارالحکومت میں جرائم کی روک تھام، تفتیشی امور میں بہتری ،جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کئے جانے والے اقدامات ،فورس کی کارکردگی، آپریشنل حکمت عملی اور انتظامی امور سمیت موجودہ سکیورٹی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا،انہوں نے سینئر پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور متحرک جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف قانونی کارروائیاں مؤثر و نتیجہ خیز بنائی جائیں،انہوں نے کہا کہ تمام وسائل مؤثر انداز میں استعمال کئے جائیں اور انتظامی و آپریشنل کارکردگی کو مزید موثر بنایا جائے ، قبل ازیں سول سروسز اکیڈمی لاہور میں زیر تربیت پولیس افسران کے وفد نے سنٹرل پولیس آفس کا دورہ کیا، وفد نے آئی جی کے ساتھ ملاقات کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکس نادہندگان کو 15ارب کے نوٹسز

نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ

خانیوال میں سوشیو اکنامک منصوبے کے تحت سروے مکمل

ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کی سربراہی یونین عہدیداروں کاا جلاس

ان پڑھ بچوں کا ایگزٹ ڈیٹا نہ ہونا ایک بڑا المیہ، محمد اشرف

وہاڑی ، چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن