صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہین چوک انڈر پاس ٹریفک کیلئے کھل گیا ،وزیر داخلہ نے افتتاح کیا

  • اسلام آباد
شاہین چوک انڈر پاس ٹریفک کیلئے کھل گیا ،وزیر داخلہ نے افتتاح کیا

اسلام آباد میں 15 ارب سے زائد کی لاگت سے 18 ترقیاتی منصوبے مکمل کئے وفاقی دارالحکومت میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا،محسن نقوی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مارگلہ روڈ پر شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا افتتاح کر دیا،منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں 15 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے 18 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آنے والے سال ان منصوبوں کی تعداد دگنی کر دی جائے گی تاکہ شہریوں کو جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔وزیر داخلہ نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں عالمی معیار کا خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا باقاعدہ اشتہار جاری کیا جا چکا ہے اور جلد ہی اس پر کام کا آغاز ہو جائے گا۔ گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کی آخری تاریخ میں 15 دن کی توسیع کی جا رہی ہے ۔ شاہین انڈر پاس کی تکمیل سے نہ صرف مارگلہ ایو نیو پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا بلکہ اس اہم چوک سے گزرنے والے شہریوں کی مشکلات میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کے انخلا کے نام پر کرپشن مقدمات کا اعلان

ایف ڈی اے ڈیجیٹائزیشن، 31کروڑ ریکور، 36سکیمیں مکمل

آبادی میں اضافے کے مضر اثرات پر قابو پانا ناگزیر ، ڈاکٹر شہباز

مین ہولز اورسلیبزکی مرمت و بحالی مکمل کرنے کا حکم

اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

گاڑی کی ٹکر سے 3سالہ بچی کے جاں بحق ہو نے کا مقدمہ د رج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن