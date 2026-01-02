صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ،جے سالک

  • اسلام آباد
مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ،جے سالک

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مسلم مسیحی اتحاد کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر جے سالک نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی۔۔

 بدامنی، مذہبی فرقہ واریت کے ماحول میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، پاکستان ایک کثیرالمذاہب اور کثیراللسانی ملک ہے جہاں مختلف مذاہب اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ امن، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اس حوالے سے حضور اکرم ؐکے عہدنامے کی اہمیت پر ایک کتاب شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ مذاہب کے درمیان نفرت اور غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس میں کیا۔ جے سالک نے کہا اگر اسلام اور مسیحیت جیسے بڑے مذاہب ایک صفحے پر آ جائیں تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان