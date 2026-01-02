صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کیخلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینگے، پاکستان فلاح پارٹی

  • اسلام آباد
ملک کیخلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینگے، پاکستان فلاح پارٹی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری نے کہا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم سال نو میں پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی، عوامی مسائل کے حل، عوامی حقوق کی بحالی اور۔۔۔

 سرحدوں کی حفاظت کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عہد کرنا ہو گا۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جس عزم سے لڑی اور قربانیاں دیں وہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کیلئے ایک قابل رشک مثال ہے، ہم ملک کیخلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینگے۔ ان خیالات کا اظہار انھوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان