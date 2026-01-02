صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئر یونیورسٹی کے طلبہ کا دورہ پارلیمنٹ ہاؤس

  • اسلام آباد
ایئر یونیورسٹی کے طلبہ کا دورہ پارلیمنٹ ہاؤس

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ایئر یونیورسٹی، ایچ الیون کیمپس کے 94رکنی طلبا و طالبات کے ایک وفد نے فیکلٹی ممبر کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کا مطالعاتی دورہ کیا۔ طلبہ کو سینیٹ میوزیم لے جایا گیا۔۔۔

 جہاں انہیں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ، قانون سازی کے عمل، ایوانِ بالا کے قومی امور میں کردار، سینیٹ کے کام کرنے کے طریقہ کار، سینیٹ انتخابات اور دیگر پارلیمانی امور سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفد کو ایک خصوصی دستاویزی فلم دکھائی گئی ، وفد نے گلی دستور کا دورہ بھی کیا۔ 

 

