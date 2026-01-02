صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مؤثر پولیسنگ،گزشتہ سال 48مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی

  • اسلام آباد
مؤثر پولیسنگ،گزشتہ سال 48مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی

عدالت نے زیادتی کے 25، منشیات کے 245مجرموں کو قید کی سزا دی

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی مؤثر پولیسنگ کے باعث گزشتہ سال معزز عدالتوں سے قتل، زیادتی اور منشیات کے مقدمات میں 359 مجرمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ قتل کے 61مقدمات میں 89مجرمان کو سزائیں سنائی گئیں جبکہ مجموعی طور پر 2کروڑ 99لاکھ 57ہزار سے زائد جرمانہ کیا گیا، 48مجرموں کو سزائے موت، 34مجرمان کو عمرقید، 7مجرمان کو ضمان/دیت کی سزا سنائی گئی۔ زیادتی کے 21مقدمات میں 25مجرمان کو سزائیں جبکہ مجموعی طور پر 68لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ منشیات کے 245مقدمات میں 245مجرمان کو سزائیں دی گئیں جبکہ مجموعی طور پر 2کروڑ 73لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا: پتنگ بازی ڈرون کبوتر اڑانے پر پابندی

کمشنر کا ماڈل ایگری مال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، 2ہوٹل اور 2سویٹس سیل

پولیس کے ہراساں کرنے پر میاں بیوی نے زہریلا سپرے پی لیا

شاہ پور صدر :وال آف شاہ پور اور کلاک ٹاور کا افتتاح

ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام کا سی وی ڈی کلری اور سی وی ایچ ڈھرنکہ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان