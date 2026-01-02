صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مغوی لڑکی کی رسیوں میں جکڑے ہونے کی ویڈیو مل گئی

  • اسلام آباد
مغوی لڑکی کی رسیوں میں جکڑے ہونے کی ویڈیو مل گئی

چکلالہ پولیس نے لڑکے کے بیرون ملک جانے کا ریکارڈ حاصل کر لیا لڑکی خود اپنی مرضی سے ایئر پورٹ گئی اور وہاں سے دبئی روانہ ہوئی،پولیس

 راولپنڈی (احمد بھٹی) تھانہ چکلالہ کے علاقہ سے تاوان کے لئے اغوا ہونے والی بیس سالہ لڑکی کے مقدمہ میں تفتیش جاری ہے ،پولیس کو مغو یہ کی رسیوں میں جکڑی اور منہ پر ٹیپ لگی ویڈیو بھی مل گئی ۔ پولیس نے لڑکے کے بیرون ملک جانے کا ریکارڈ حاصل کر لیا ۔ تفتیشی ٹیم اس نکتہ پر پہنچ چکی ہے کہ وقوعہ والے دن لڑکی خود اپنی مرضی سے ایئر پورٹ گئی اور وہاں سے دبئی روانہ ہوئی جبکہ جانے سے قبل مغویہ کا پاسپورٹ اور ویزا اس کی فیزیکل حاضری کے بعد ہی جاری ہوا، مغویہ اور اغوا کاروں کے درمیان واضع اور پرانا گہرا تعلق ہے جبکہ ملنے والی ویڈیو سے تفتیشی ذرائع نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ویڈیو بھی مرضی سے بنائی گئی ہے ۔ راولپنڈی پولیس اس کیس کو حل کرنے کے لئے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور اسکا عزم ہے کہ مغویہ کو ہر صورت پاکستان لا یا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ ایکسائز کی کارروائی غیر رجسٹرڈ اور ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا

ناقص صفائی پر اظہار برہمی کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

ماحولیاتی چیلنجز پر ہر فرد کو درخت ضرور لگانے ہونگے ، اشفاق نذر

ایف بی آر کی ہراسمنٹ قبول نہیں: ڈاکٹرمیاںزاہد محمود

منشیات فروش گرفتار 200لٹرولائتی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان