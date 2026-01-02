صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 6اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ عناصر گرفتار

  • اسلام آباد
1,250گرام چرس،110گرام آئس،2پستول معہ ایمونیشن برآمد

اسلام آباد(اپنے رپور ٹر سے ) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا ۔ تھانہ شالیمار، تھا نہ سمبل اور تھانہ ترنول پولیس ٹیموں نے 4ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,250گرام چرس، 110گر ام آئس اور مختلف بور کے 2پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ اشتہا ریوں کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چھ مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی۔ 

 

 

