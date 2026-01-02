صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوآ ئی سی ممالک کے سائنسدانوں کیلئے 10نئی تحقیقی گرانٹس منظور

  • اسلام آباد
مقصد بائیو ٹیکنالوجی ، جینیٹک انجینئرنگ میں تحقیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا

اسلام آباد (نامہ نگار) پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی قائمہ کمیٹی برائے سائنسی و تکنیکی تعاون کامسٹیک نے بین الاقوامی مرکز برائے جینیٹک انجینئرنگ و بائیو ٹیکنالوجی کے اشتراک سے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے تعلق رکھنے والے سائنس دانوں کیلئے ایک سالہ مدت کی دس نئی تحقیقی گرانٹس کی منظوری دے دی۔ یہ گرانٹس کیمرون، کویت، ملائشیا، پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش، مصر، ایران، لیبیا اور تیونس کے سائنس دانوں کو کامسٹیک، آئی سی جی ای بی سائنسی تعاون پروگرام کے تحت دی گئی ہیں جس کا مقصد او آئی سی ممالک میں بائیو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں تحقیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور باہمی سائنسی اشتراک کو مضبوط بنانا ہے۔ 

 

