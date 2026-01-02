صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

600 نوجوان انجینئرز ہاؤس جاب طرزپر6ماہ کیلئے تعینات

  • اسلام آباد
600 نوجوان انجینئرز ہاؤس جاب طرزپر6ماہ کیلئے تعینات

پروگرام میں 5 ماہ کا فیلڈ تجربہ ،1 ماہ مہارتوں کی تربیت، 50ہزارماہانہ وظیفہپی ای سی نے 40قومی اداروں میں جی ای ٹی پلیسمنٹ پروگرام کا آغازکردیا

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ)پاکستان انجینئرنگ کونسل (پی ای سی) نے اپنے فلیگ شپ گریجویٹ انجینئر ٹرینی (جی ای ٹی) پلیسمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے ، جس کے تحت ملک بھر کے 40 قومی اداروں میں 600 نوجوان انجینئرز کو تعینات کیا گیا ہے ۔ انجینئرز نے گزشتہ روز اپنے متعلقہ اداروں میں باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا۔ پی ای سی کے مکمل مالی تعاون سے چلنے والا یہ چھ ماہ کا پروگرام \"ہاؤس جاب\" طرز پر تیار کیا گیا ہے ، جس کا مقصد تعلیم اور عملی صنعتی تقاضوں کے درمیان فرق کو کم کرنا ہے ، پروگرام میں پانچ ماہ کا فیلڈ تجربہ اور ایک ماہ کی مہارتوں کی تربیت شامل ہے ، جبکہ ہر ٹرینی کو ماہانہ 50 ہزار روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے ۔انجینئرز کو مختلف سرکاری اداروں اور تنظیموں میں تعینات کیا گیا ہے جن میں خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان کی حکومتوں کے پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹس، نیسپاک، حکومت پنجاب کے لوکل گورنمنٹ اور کمیونیکیشن اینڈ ورکس محکمے ، نیشنل گرڈ کمپنی (این جی سی)، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی، سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ (ایس این جی پی ایل)، مختلف پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیاں اور دیگر بڑے سرکاری ادارے شامل ہیں۔چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر نے تربیت میں شامل ہونے والے نوجوان انجینئرز کو مبارکباد دیتے ہوئے پروگرام کے آغاز کو انجینئرز اور مجموعی انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے ایک اہم دن قرار دیا، انہوں نے کہا کہ منظم فیلڈ ٹریننگ کے ذریعے حاصل ہونے والا عملی تجربہ پیشہ ورانہ ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے ۔

 انجینئرزتعینات

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان