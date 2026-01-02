صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:سال نوکا پہلا مقدمہ تھانہ مورگاہ میں درج

  • اسلام آباد
راولپنڈی:سال نوکا پہلا مقدمہ تھانہ مورگاہ میں درج

آتشبازی کرنے پر 6ملزم گرفتار، سات فرار ہونے میں کامیاب

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی میں سال نو کا پہلا مقدمہ تھانہ مورگاہ میں آتش بازی کا درج کیا گیا۔ دفعہ 144کی خلاف ورزی پر مورگاہ کے علاقے میں آتش بازی پر پولیس نے فوری کارروائی کی۔ نجی کالج موڑ کے قریب پو لیس نے چھاپہ مارکر 6ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا جن میں محمد خان، عثمان علی، سعد آفریدی، ولید خان، عبیدالرحمن اور شہزیب طارق شامل ہیں جبکہ 6سے 7نامعلوم افراد فرار ہو گئے۔ موقع سے 15استعمال شدہ آتش بازی کے سامان کے ٹکڑے برآمد ہوئے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ ایکسائز کی کارروائی غیر رجسٹرڈ اور ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا

ناقص صفائی پر اظہار برہمی کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

ماحولیاتی چیلنجز پر ہر فرد کو درخت ضرور لگانے ہونگے ، اشفاق نذر

ایف بی آر کی ہراسمنٹ قبول نہیں: ڈاکٹرمیاںزاہد محمود

منشیات فروش گرفتار 200لٹرولائتی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان