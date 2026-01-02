صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نے نیو ایئر نائٹ پر بارش کے دوران فرائض کی بہترین ادائیگی پر تمام ٹریفک سٹاف کو شاباش دی اور ۔۔۔

تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی فرحان اسلم نے کہا نیو ایئر نائٹ کے دوران ٹریفک انتظامات کی نگرانی کی بدولت شہر میں کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ دوران بارش خراب ہونے والی گاڑی، موٹرسائیکل سواروں کو بھی بھرپور اور بروقت مدد فراہم کی گئی۔

 

 

