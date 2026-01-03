صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترک معارف فاؤنڈیشن کا مظفرآباد آزاد کشمیر میں بھی کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر، نامہ نگار) ترک معارف فاؤنڈیشن نے آزاد جموں و کشمیر میں اپنا پہلا تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ۔۔۔

مظفرآباد میں قائم ہونے والا پاک ترک معارف انٹرنیشنل کیمپس پاکستان میں فاؤنڈیشن کا 26واں کیمپس ہوگا۔ آزاد جموں وکشمیر حکومت نئے کیمپس کیلئے عمارت فراہم کرے گی جس کے بعد فاؤنڈیشن باضابطہ طور پر مظفرآباد میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی، کیمپس کے 2026-2027تعلیمی سال میں فعال ہونے کی توقع ہے۔ 

 

