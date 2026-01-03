صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرین کی نورپور شاہاں میں مکانات کا انہدام روکنے کی اپیل

  • اسلام آباد
متاثرین کی نورپور شاہاں میں مکانات کا انہدام روکنے کی اپیل

سی ڈی اے آپریشن کرکے توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا،متاثرین کی پریس کانفرنس

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نورپور شاہاں کمیونٹی ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کے صدر تنویر حسین عباسی نے صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم میاں شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل کی ہے کہ وہ نورپور شاہاں ماڈل ویلج کے قیام کویقینی بنائیں، مکانات کو گرانے سے سی ڈی اے کو روکا جائے، سی ڈی اے آپریشن کرکے توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تنویر حسین عباسی نے ان خیالات کا اظہار جمیل عباسی، واصف عباس اعوان ایڈووکیٹ، نمبردار اشتیاق، چودھری نعیم و دیگر کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نورپور شاہاں کی 17ہزار کنال سے زائد اراضی 1961،1963،1964 اور 1967کے ایوارڈ کے تحت ایکوائرکی گئی اور سی ڈی اے نے 1964کے ایوارڈ میں متاثرین کی آباد کاری کے حوالے سے تحریری ضمانت دی تھی۔ جون 2025میں عدالت نے اپنے فیصلے میں نورپورشاہاں ماڈل ویلج کے قیام کے حوالے سے مکمل گائیڈ لائن دی تھی تاہم سی ڈی اے نے عدالتی فیصلے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے متاثرین کیخلاف زبردستی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ 

 

