صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی،1300کلو ممنوعہ چائنیز سالٹ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی،1300کلو ممنوعہ چائنیز سالٹ برآمد

کارروائی گنج منڈی میں کی گئی، سالٹ چاول کی بوریوں میں چھپاکر رکھا گیا تھا

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے 1300کلو ممنوعہ چائنیز سالٹ پکڑ لیا۔ فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروا ئی گنج منڈی میں کی، چائنیز سالٹ کی مالیت 3لاکھ 75ہزار روپے بتا ئی گئی ہے۔ چائنیز سالٹ کارگو سروس کیخلاف کارروائی کے دوران ملا جو چاولوں کی بوریوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق صوبے بھر میں ممنوعہ چائنیز سالٹ کی خریدوفروخت پر پابندی عائد ہے، یہ سالٹ انسانی صحت کیلئے نقصان دہ اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن