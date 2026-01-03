صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دینگے،پریم یونین

  • اسلام آباد
ریلوے کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دینگے،پریم یونین

وزیر ریلوے ادارے میں نئی بھرتیوں کا اعلان کریں، شیخ محمد انور ودیگر کا مطالبہ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ریلوے پریم یونین (سی بی اے) کے مرکزی صدر شیخ محمد انور نے کہا ہے کہ ریلوے کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دینگے، ہم وزیر ریلوے حنیف عباسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نئی بھرتی کے احکامات جاری کریں تاکہ ریلوے کی ترقی میں اضافہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار انہوںنے ریلوے آفیسر کلب میں ریلوے ورکر یونین اوپن لائن کے چیئرمین کی قیادت میں پریم یونین میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈویژنل صدر ڈاکٹر اشتیاق عرفان نے کہا کہ ریلوے کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں ، ملازمین کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس کا بحران شدید، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور

موسم سرما میں مریضوں کی اموات میں اضافہ

نہم اور دہم کے یکساں امتحانی نصاب کی باضابطہ منظوری

ہم جہاں کام کرتے وہاں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں،میئر

کمانڈر بلڈرز کا سٹی پراپرٹی ایکسپو کے پیکیجز کااعلان

خطرناک عمارتیں خالی کرانے کیلئے ترجیحی اقدامات کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن