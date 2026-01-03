صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بری امام و دیگر علاقوں سے 900کنال اراضی واگزار

  • اسلام آباد
بری امام و دیگر علاقوں سے 900کنال اراضی واگزار

شہریوں کے جائز مطالبات کا جائزہ لیکر انہیں سہولیات دیں، چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کیخلاف اقدامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ متعلقہ افسران نے بتایا کہ ڈپٹی ڈی جی انفورسمنٹ ڈاکٹر انعم فاطمہ کی نگرانی میں ڈپلومیٹک انکلیو اور اس سے ملحقہ علاقوں اور بری امام سابق مسلم کالونی میں حال ہی میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا جس کے دوران 900کنال سے زائد سرکاری زمین غیر قانونی قابضین سے واگزار کروائی گئی۔ انہوں نے کہا جن افراد کے پاس قانون کے مطابق ملکیتی حقوق سے متعلق کوئی بھی دستاویز ہے تو وہ سی ڈی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ شہریوں کے جائز مطالبات کا قانون کے مطابق جائزہ لیکر انہیں ہرممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے :شہریوں سے ترقیاتی کاموں کے عوض فیس وصولی

6ماہ :لیسکونادہندگان سے 1ارب 67کروڑ وصول

قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس، تمام ایجنڈے متفقہ طور پر منظور

وفاقی افسروں کی صوبوں میں تعیناتی غیر قانونی :حکومتی ارکان

پی بی ٹی ای :امتحانات کی شفافیت کیلئے نیاطریقہ کار متعار ف

1سال : 51لاکھ شہریوں کے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن