صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے آر سی میں سمارٹ گلاس ہاؤس کا افتتاح

  • اسلام آباد
این اے آر سی میں سمارٹ گلاس ہاؤس کا افتتاح

اناج، دالوں میں افزائشی عمل تیز کرنے سے پیداوار میں اضافہ ہو گا، رانا تنویر

اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت کا شتکار طبقہ کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی۔ سپیڈ بریڈنگ، درست فینوٹائپنگ اور خودکار ماحولیاتی کنٹرول کا امتزاج موسمیاتی تبدیلی، وسائل کے مؤثر استعمال اور پائیدار زراعت سے متعلق ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ایک طاقتور پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے ۔ جمعہ کو ان خیالات کااظہار انہوں نے نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر میں گندم اور دالوں کیلئے قائم کی گئی جدید سپیڈ بریڈنگ سہولیات اور ذہین آئی او ٹی پر مبنی سمارٹ گلاس ہاؤس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا نے ذہین سمارٹ گلاس ہاؤس مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ایک قومی اثاثہ ہے، کنٹرول شدہ گلاس ہاؤس چیمبرز، جدید ایل ای ڈی گرو لائٹنگ اور درجہ حرارت و نمی کے مؤثر نظام سے لیس یہ سہولت خطے میں اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ یہ اقدامات غذائی تحفظ، موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ زراعت اور کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافے سے متعلق قومی ترجیحات سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اناج اور دالوں دونوں میں افزائشی عمل کو تیز کرنے سے ملکی پیداوار میں اضافہ ، درآمدات پر انحصارکم ہو گا اور بہتر اقسام کی بروقت دستیابی ممکن ہو سکے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ صحت و ماحولیات کی غفلت ، نشاط آباد پل کے قریب میڈیکل ویسٹ پھینک دیا گیا

مضر صحت خوراک بنانیوالوں کو 28 کروڑ کے جرمانے

کمشنر کا شہر بھر کا دورہ، الائیڈ ہسپتال ٹو کے نئے بلاک کا معائنہ

فیڈ ملز کی انسپکشن، لائیوسٹاک ایکٹ پر عملدرآمد کا جائزہ

گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

کمشنر نے گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل کی سائٹس کا دورہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن