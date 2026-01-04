وفاقی محتسب نے گزشتہ سال 4 لاکھ شہریوں کو انصاف فراہم کیا
10.2ارب روپے مالیت کے مفت فیصلے ،اکثر 60 دن کے اندر کیے ادارہ نے 137152 اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بھی حل کیے ،رپورٹ
اسلام آباد(سہیل خان ) سال 2025کے دوران وفاقی محتسب نے مجموعی طور پر 4لاکھ سے زائد شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جبکہ 10.2 ارب روپے مالیت کے مفت فیصلے کیے ۔جاری رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب نے سال 2025 کے دوران مجموعی طور پر 261,101 شکایات پر فیصلے کیے جن میں سے 96.8 فیصد فیصلوں پر عملدرآمد ہو چکا ہے ، وفاقی محتسب نے 91 فیصد فیصلے مقررہ 60 دن کی مدت کے اندر کیے جس سے شفافیت اور عوامی اعتماد کو فروغ ملا۔وفاقی محتسب نے 137152 بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل بھی حل کیے اور 166 کھلی کچہریوں اور 232او سی آر کے ذریعے ہزاروں شکایت کنندگان کو ان کے گھر کے قریب انصاف فراہم کیا ، تنازعات کے غیر رسمی حل کے پروگرام (آئی آر ڈی) کے تحت 7,356 شکایات کا ازالہ کیا گیا ۔شہری کسی بھی سرکاری ادارے میں بدانتظامی کے خلاف وفاقی محتسب میں شکایت درج کرا سکتے ہیں،شکایت درج کروانے کے لیے کوئی فیس ہے اور نہ کسی وکیل کی ضرورت ۔وفاقی محتسب سے رابطے کیلئے ہیلپ لائن نمبر 1055 استعمال کیا جا سکتا ہے ۔