  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آ پریشن،23مشکوک افراد تھانے منتقل

تھانہ کھنہ، بنی گا لا ، ترنول کے علاقہ میں گھروں ،دکانوں ،گاڑیوں کی چیکنگ

   اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کھنہ،تھانہ بنی گا لا اور تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 347افراد،185گھروں،38دکا نوں ، دو ہو ٹلز ،155 موٹر سائیکلوں اور30 گا ڑ یو ں کو چیک کیا گیاجبکہ ایک افغان شہری سمیت 23مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھا نے منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضانے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ۔ 

 

