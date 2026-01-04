صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ٹی ڈی انسدادِ دہشتگردی آپریشن تیز کرے ،آ ئی جی اسلام آباد

  • اسلام آباد
پولیس فورس کی ذہنی صحت کو یقینی بنانا بہتر کارکردگی کیلئے ناگزیر ہے ڈولفن فورس کی یونیفارم پیشہ ورانہ شناخت کی عکاس ہونی چا ہئے ،اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)آ ئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا ،انہوں نے ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو ہدایت کی کہ انسدادِ دہشت گردی کے اقدامات اور آپریشنز میں مزید تیزی لائی جائے ، جرائم کی روک تھام کے لئے مؤثر معاونت فراہم کی جائے ، پولیس جوانوں کی تربیت و استعدادِ کار کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے ۔اسی طرح آئی جی اسلام آباد نے ماہرینِ نفسیات کی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے دوران پولیس فورس کی ذہنی صحت، پیشہ ورانہ دباؤ کے مؤثر تدارک، سٹریس مینجمنٹ، کونسلنگ سسٹم اور نفسیاتی معاونت کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے عمل کا جائزہ لیا، انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ فورس کی ذہنی صحت کو یقینی بنانا بہتر کارکردگی اور عوامی خدمت کے لئے ناگزیر ہے ۔ بعد ازاں آئی جی اسلام آباد نے ڈولفن فورس کی یونیفارم کو حتمی شکل دینے کے لئے مجوزہ یونیفارم کا معائنہ کیا اور کہا ڈولفن فورس کی یونیفارم پیشہ ورانہ شناخت کی عکاس ہونی چا ہئے جبکہ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے ۔

 

