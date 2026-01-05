صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسلا، نوشہرہ ٹریفک حادثات، 2نوجوان جاں بحق

  • اسلام آباد
ٹیکسلا، نوشہرہ ٹریفک حادثات، 2نوجوان جاں بحق

حادثات میں دو افراد زخمی ہو گئے، لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں

ٹیکسلا، نوشہرہ (نمائندگان دنیا) ٹیکسلا جی روڈ پر ٹریفک حادثہ میں ایک نوجوان جاں بحق اور 2شدید زخمی ہو گئے۔ جی ٹی روڈ پرایک تیز رفتار ڈمپر نے 3نوجوان موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر چل بسا، تھانہ واہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کو قبضہ میں لے کر تھانے منتقل کر دیا، لاش اور زخمیوں کو واہ جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جاں بحق نوجوان کی شناخت 22سالہ عالیان کے نام سے ہوئی ہے۔ ادھر نوشہرہ چار سدہ روڈ پر گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج خویشگی کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی جس کے نتیجہ میں 24سالہ نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ متوفی جلال خان کی لاش قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ منتقل کردی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر