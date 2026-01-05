صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ورکرز اتحاد کے زیراہتمام ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ پر تقریب

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) شہید ذوالفقار علی بھٹو سیاست کو محلات سے نکال کر غریب کی جھونپڑی تک لے آئے، قوم کو یکجا کرتے ہوئے 1973کا متفقہ آئین دیا، فتنہ قادیانیت کا خاتمہ ان کا عظیم کارنامہ ہے۔

ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ورکرز اتحاد کے زیراہتمام مقامی ہوٹل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب سے ورکرز اتحاد کے سربراہ بنارس چودھری، امجد بٹ، سید مسعود شاہ ایڈووکیٹ، ناصر میر، راجہ ظہیر اقبال، چودھری ناصر قیوم، شہزادہ کوثر گیلانی، گلناز بادشاہ، شفیق جدون، سعید اختر پپا نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

