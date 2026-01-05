صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو:ہائی ایس کی ٹکر سے شہری سڑک پر جاگرا، بس کے گزرنے سے ٹانگیں ٹوٹ گئیں

  • اسلام آباد
بہارہ کہو:ہائی ایس کی ٹکر سے شہری سڑک پر جاگرا، بس کے گزرنے سے ٹانگیں ٹوٹ گئیں

بہارہ کہو (نمائندہ دنیا) سینئر صحافی ادریس عباسی ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں جبکہ سر پر بھی شدید چوٹیں آئیں۔۔۔

 ادریس عباسی گزشتہ شب بہارہ کہو اٹھال چوک یوٹرن کے قریب روڈ کراس کر رہے تھے کہ تیز رفتار ٹیوٹا ہائی ایس کی ٹکر سے سڑک کے درمیان جاگرے، اس دوران میٹرو بس ان کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر گئی، انہیں فوری طور پر پمز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فرنیچر نہ اساتذہ 4 سال سے گرلز ہائی سکول ویران

سکندر پور میں سیوریج کا نظام برباد ، پانی گلیوں میں جمع

منشا بٹ نے یو سی گوہد پور میں سڑک کا افتتاح کردیا

فو ڈسیفٹی ٹیم نے 1700کلو مردہ مرغیاں تلف کردیں

ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کا سی ای او ہیلتھ کیساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا تھانہ اروپ اور جناح روڈ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر