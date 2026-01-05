بہارہ کہو:ہائی ایس کی ٹکر سے شہری سڑک پر جاگرا، بس کے گزرنے سے ٹانگیں ٹوٹ گئیں
بہارہ کہو (نمائندہ دنیا) سینئر صحافی ادریس عباسی ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں جبکہ سر پر بھی شدید چوٹیں آئیں۔۔۔
ادریس عباسی گزشتہ شب بہارہ کہو اٹھال چوک یوٹرن کے قریب روڈ کراس کر رہے تھے کہ تیز رفتار ٹیوٹا ہائی ایس کی ٹکر سے سڑک کے درمیان جاگرے، اس دوران میٹرو بس ان کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر گئی، انہیں فوری طور پر پمز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔