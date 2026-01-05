مری:ہوٹل میں آتشزدگی، 4 کمرے، ہال، کچن بھسم
آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی،ریسکیو ٹیم نے قابو پا لیا،جانی نقصان نہیں ہوا
مری (نمائندہ دنیا) کشمیر پوائنٹ پر واقع نجی ہوٹل مسرت لاجز میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ لگ گئی، اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122مری نے پہنچ کر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اطلاع ملتے ہی نزدیکی فائر وہیکلز اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے، آگ کی زد میں آکر چار کمرے ایک ہال اور کچن جل کر راکھ ہو گئے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر موجود سیاحوں کو ریسکیو کیا، مذکورہ بلڈنگ ایک وفاقی وزیر کی ملکیت ہے۔