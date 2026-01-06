صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
مری: بریک فیل ہونے پرکار کھا ئی میں جا گری ،5مسافر زخمی

گاڑی مری سے راولپنڈی جا رہی تھی، تمام ز خمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا

مری(نمائندہ دنیا)مری راولپنڈی جی ٹی روڈ پر تریٹ کے قریب کار گہری کھائی میں جاگری جسکے نتیجے میں 5افراد 28سالہ افرادارسلان ،66 سالہ شبیراحمد ،45 سالہ عبدالغفور ،35 سالہ نوید اور40 سالہ محمدشہزاد ولدمحمدازرم زخمی ہوگئے ، حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122 مری کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا ،گاڑی مری سے راولپنڈی جا رہی تھی، جس میں پانچ افراد سوار تھے ،حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔

 

