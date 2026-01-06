مری: بریک فیل ہونے پرکار کھا ئی میں جا گری ،5مسافر زخمی
گاڑی مری سے راولپنڈی جا رہی تھی، تمام ز خمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا
مری(نمائندہ دنیا)مری راولپنڈی جی ٹی روڈ پر تریٹ کے قریب کار گہری کھائی میں جاگری جسکے نتیجے میں 5افراد 28سالہ افرادارسلان ،66 سالہ شبیراحمد ،45 سالہ عبدالغفور ،35 سالہ نوید اور40 سالہ محمدشہزاد ولدمحمدازرم زخمی ہوگئے ، حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122 مری کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا ،گاڑی مری سے راولپنڈی جا رہی تھی، جس میں پانچ افراد سوار تھے ،حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔