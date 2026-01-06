صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ قائداعظم میں اسلامی معاشیات و ترقیاتی کانفرنس کو روکنا قابل مذمت ،جماعت اسلامی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )جماعت اسلامی اسلام آباد کے سیکرٹری جنرل زبیر صفدر نے قائداعظم یونیورسٹی میں ہونیوالی اسلامی معاشیات و ترقیاتی کانفرنس پرلسانی و شرپسند عناصر کی جانب سے۔۔۔

 دھمکیوں اور حملے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں پر اس نوعیت کا حملہ ناقابلِ برداشت ہے ، گزشتہ روز جامعہ قائد کے وفد سے ملاقات کے دوران انہوںنے مطالبہ کیا کہ حکومت قائداعظم یونیورسٹی میں پیش آنے والے اس واقعے کا فوری نوٹس لے ۔

 

