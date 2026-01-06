میونسپل کارپوریشن کے 65ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع نہ ہو سکی
پی ٹی آ ئی دور میں بھرتی ہو نیوالے ملازمین کی مدت ملازمت 12جنوری کو ختم ہو گی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)تحریک انصاف کے دور حکومت میں میونسپل کارپوریشن راولپنڈی میں دو سالہ کنٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے 65 ملازمین کی مدت ملازمت 12 جنوری کو ختم ہو جائیگی، بھرتی ہونیوالے ان ملازمین میں میونسپل کارپوریشن کے افسران، انسپکٹروں اور یونین عہدہداروں کے بچے بھی شامل ہیں جنہیں تحریک انصاف کے وزیراعلیٰ چودھری پرویزالٰہی کے دور میں ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی سفارش پر بھرتی کیا گیا تھا ۔ان ملازمین کے دوبارہ کنٹریکٹ کے لیے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے تاحال فارغ ہونے والے 65ملازمین کے دوبارہ کنٹریکٹ میں توسیع نہیں کی جا سکی ہے ۔