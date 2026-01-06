ورچوئل یونیورسٹی میں سمسٹر بہار 2026 کیلئے داخلے شروع
درخواست دینے کی آخری تاریخ 20 فرور ی ہے ، ریکٹر پروفیسر ناصر محمود
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان نے بہار 2026 سمسٹر کے لیے داخلوں کا آغاز کر دیا، داخلے 5 جنوری 2026 سے ملک بھر سمیت بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے طلبہ کے لیے کھلے ہیں جبکہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 فروری 2026 ہے ۔ ورچوئل یونیورسٹی میں انڈرگریجویٹ، ایسوسی ایٹ ڈگری، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگرامز کی ایک وسیع رینج میں داخلے دیئے جا رہے ہیں، جن میں مختلف بی ایس پروگرامز، ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز اور پروفیشنل ڈپلومہ و سرٹیفکیٹ کورسز شامل ہیں۔ریکٹر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ ورچوئل یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں انتہائی کم لاگت پر معیاری اعلیٰ تعلیم فراہم کر رہی ہے ۔