کشمیریوں کوحق خودارادیت نہ ملنا عالمی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ،چودھری انعام ظفر
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)سیاسی و سماجی رہنما چودھری انعام ظفر نے کہاہے کہ سات دہائیاں گزر جانے کے باوجود کشمیری عوام کو ان کا تسلیم شدہ حق نہ ملنا عالمی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔۔۔
