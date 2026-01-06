مشیر صحت پنجاب کا دور ہ ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم ،نوتعمیر شدہ کیتھ لیب کا معائنہ
کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے جہلم کے دورے اور نئی تعمیر شدہ کیتھ لیب کے افتتاح سے قبل مشیر صحت پنجاب میجر جنرل (ر) ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم کا دورہ کیا۔۔۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے جہلم کے دورے اور نئی تعمیر شدہ کیتھ لیب کے افتتاح سے قبل مشیر صحت پنجاب میجر جنرل (ر) ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم کا دورہ کیا ،انہوں نے لیب کا تفصیلی معائنہ کیااور تمام جدید آلات، سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا ۔