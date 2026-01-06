اقوامِ متحدہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے ، جمعیت اہلحدیث
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے کہا ہے کہ کشمیری عوام سات دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی مظالم اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔۔۔
مگر آج تک انہیں اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حقِ خود ارادیت نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اقوامِ متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا فوری نوٹس لیں اور کشمیری عوام کو ان کا جائز حق دلائیں ۔